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Кличко підтримав ідею волонтерів про збір коштів на маски для виборців

Володимир Кличко погодився перерахувати 100 тисяч гривень.

Кличко підтримав ідею волонтерів про збір коштів на маски для виборців
Фото: facebook/Кличко - мер

Мер Києва Віталій Кличко підтримав акцію волонтерів «Безпечний вибір» щодо збору коштів з кандидатів в мери столиці на маски, які волонтери роздаватимуть біля виборчих дільниць 25 жовтня. Про це Кличко заявив на онлайн прес-конференції, відповідаючи на запитання від ЗМІ.

«Звичайно, як я вже сказав, треба зробити все, щоб вибори відбулися безпечно для здоров’я киян. І місто про це дбає. Що стосується акції – це добре, коли всі – і влада, і волонтери, і небайдужі громадяни - об’єднують свої зусилля. Я, думаю, це правильна акція. Бо всі виборці повинні прийти на дільниці в масках, мати можливість продезінфікувати руки. Почуватися безпечно», - сказав Кличко. 

«Я вже поговорив з братом сьогодні. Володимир готовий перерахувати на волонтерську акцію 100 тисяч гривень. І, думаю, знайдеться ще немало людей, які приєднаються до такої ініціативи. Я – теж», - сказав Віталій Кличко.

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