​Кличко доручив з 16 жовтня розпочати у Києві опалювальний сезон

Мер пояснив, що за прогнозами синоптиків, з наступного тижня буде похолодання.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що у п’ятницю, 16 жовтня, у столиці розпочинається опалювальний сезон.

Про це він повідомив на брифінгу.

"Хочу повідомити, що із 16 жовтня Київ розпочинає опалювальний сезон. Із завтрашнього дня ми розпочнемо подачу тепла в систему. Я вже підписав відповідне розпорядження", - сказав мер.

Кличко пояснив, що місто ухвалило таке рішення з огляду на середньодобову температуру. За прогнозами синоптиків, з наступного тижня буде похолодання, а вночі температура опуститься до +3... +5 градусів. На повний запуск централізованої системи опалення (протяжністю 27 тисяч км до майже 12 тисяч будинків), за словами мера, місту потрібнен приблизно тиждень.

Мер підкреслив, що підключення лікарень, шкіл, садочків та інших закладів соціальної сфери відбувається за окремими заявками їх керівників.

"Кияни повинні мати комфорт і тепло в оселях. Особливо, коли під час пандемії насуваються ще й сезонні захворювання на ГРВІ та грип. Тому я дав доручення ЖЕКам і теплопостачальним підприємствам подбати, щоб в усіх квартирах киян було тепло. Контролювати стабільне та надійне теплопостачання буде спеціально створена в місті житлово-комунальна інспекція", - наголосив Кличко.

Нагадаємо, у вересні Кличко заявляв, що столична тепломережа готова до початку опалювального сезону дочасно, якщо в цьому буде необхідність. 16 жовтня також розпочинається опалювальний сезон у Львові.