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У Львові завтра розпочнеться опалювальний сезон

Садовий заявив, що опалення могли увімкнути і раніше, але мешканці були категорично проти цього.

У Львові завтра розпочнеться опалювальний сезон
Фото: depositphotos/LCalek

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що з 16 жовтня у місті розпочнеться опалювальний сезон.

Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради.

"Сьогодні я підписую розпорядження, і від завтра ми починаємо планомірну подачу тепла для всіх будинків Львова. Весь житловий фонд завтра зранку буде підключатися без проблем. Якщо говорити про комунальні заклади культури, освіти, то це включиться автоматично, без дискусій. Оскільки ми в школах будемо мати канікули, то там подача тепла буде здійснюватися в інші терміни", - сказав Садовий.

За його словами, опалення могли увімкнути і раніше, але мешканці були категорично проти цього.

"Всі розуміють, що платити за кожен додатковий день — це вартісно. Завтра вже буде похолодання, тому є сенс подавати тепло", - зазначив мер Львова.

Нагадаємо, у вересні міський голова Києва Віталій Кличко заявляв, що столична тепломережа готова до початку опалювального сезону дочасно, якщо в цьому буде необхідність. 

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