Помер військовий, який підпалив себе на Майдані

Він перебував у комі та мав опіки 3-го ступеня.

Фото: Facebook Відсіч Микола Микитенко

Помер військовий, учасник Операції Об'єднаних сил Микола Микитенко, який у ніч на неділю підпалив себе на Майдані Незалежності

Про його смерть повідомила донька Юлія Микитенко.

На своїй сторінці у Facebook вона опублікувала спільне фото та вірш Василя Стуса "Як добре те, що смерті не боюсь я".

Фото: Юлія Микитенко Facebook Микола Микитенко з донькою

Про смерть військового також повідомили на сторінці ГО "Відсіч".

"Із сумом повідомляємо, що сьогодні перестало битися серце нашого захисника Миколи Микитенка. Висловлюємо щирі співчуття його доньці, сину, сім’ї, друзям. Спочивай з миром, воїне!" – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у ніч на 11 жовтня Микитенко вчинив сампопідпал у центрі столиці. Він отримав опіки третього ступеня та впав у кому. Донька загиблого повідомила, що мотиви вчинку були політичними: "Незгода з діями чинної влади, а саме розведення військ на лінії розмежування і повзуча окупація Росії. Він був абсолютно при тверезій пам’яті і чітко усвідомлював, що робить. Не намагався себе загасити. Загасити намагалась молодь, яка підбігла. У фонтані на Майдані".

На сторінці Микитенка у Facebook є декілька дописів, у яких він говорив про незгоду з політикою чинної влади та самоспалення.

2014 року Микитенко брав участь у боях під Слов‘янськом у складі добровольчого батальйону Національної гвардії України ім. Сергія Кульчицького.

Був поранений під час евакуації збитого вертольота на г. Карачун, має групу інвалідності. Після лікування служив у різних бойових підрозділах в зоні ООС.