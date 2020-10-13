Кількість безробітних в Україні за рік збільшилася на 59%

Кількість вакансій в базі державної служби зайнятості за рік зменшлася на 34% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Станом на 12 жовтня в Україні офіційно зареєстровано 427 тисяч безробітних. Це на 159 тисяч (на 59%) більше, ніж станом на аналогічну дату 2019 року.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на Державний центр зайнятості.

Зазначається, що з початку карантину, тобто з 12 березня, по 9 жовтня статус безробітного отримали 525 тисячі людей, це на 53% більше, ніж за такий самий період торік. За цей же період 342 тисяч громадян знайшли роботу за сприяння Центру зайнятості.

"Найбільш суттєве зростання кількості безробітних спостерігалося в Київській, Одеській, Закарпатській, Львівській областях та м. Києві (в 1,8–2,8 раза). При цьому в Луганській, Сумській, Дніпропетровській, Черкаській та Вінницькій областях кількість безробітних зросла на 32–38%", - йдеться у відповіді Центру зайнятості.

Кількість вакансій в базі державної служби зайнятості за рік зменшлася на 34% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Нагадаємо, за даними Мінекономрозвитку, в Україні з початку карантину через коронавірус Державна служба зайнятості працевлаштувала майже 90 000 осіб.

Станом на початок травня 156 000 осіб зареєструвалися як безробітні. Загалом кількість безробітних, зареєстрованих у Службі зайнятості, становить 456,8 тис. осіб, що на 148,5 тис., або 48% більше, ніж на відповідну дату минулого року (на 4 травня 2019 року кількість безробітних становила 308, 3 тис.).

При цьому кількість вакансій в умовах економічного спаду зменшилася до 53 тис., що майже на 60% менше, ніж було в травні минулого року.