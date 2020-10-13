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У середу в Києві до +18, без опадів

Вночі у столиці +10...+12 градусів.

У середу, 14 жовтня, в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +10...+12 градусів, удень +16...+18 градусів.

Про це повідомляє Гідрометцентр.

На заході України без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+8 градусів, удень +16...+18 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8...+10 градусів, удень +12...+17 градусів.

У центрі мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +9...+12 градусів, удень +19...+22 градуси.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +9...+13 градусів, удень +21...+24 градуси.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів,  вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +10...+14 градусів, удень +18...+22 градуси.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +10...+12 градусів, удень +21...+23 градуси.

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