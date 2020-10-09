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У суботу в Києві до +19, без опадів

Вночі у столиці +10...+12 градусів.

У суботу в Києві до +19, без опадів
Фото: instagram/by_istphoto

У суботу, 10 жовтня, в Києві невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+12 градусів, удень +17...+19 градус.

Про це повідомляє Гідрометцентр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+10 градусів, удень +15...+18 градусів.

На півночі України без опадів, мінлива хмарність, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+11 градусів, удень +16...+18 градусів.

У центрі мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+12 градусів, удень +20...+22 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 градусів, удень +16...+18 градуси.

На півдні України мінлива хмарність, місцями дощ, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+15 градусів, удень +20...+22 градуси.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +12...+14 градусів, удень +20...+22 градуси.

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