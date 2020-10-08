​Друга поспіль ніч у Києві виявилася найтеплішою з 1893 року

Друга поспіль ніч у Києві виявилася найтеплішою за період спостережень.

Про це повідомляють на сайті Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

За даними спостережень метеостанції, ніч на 8 жовтня в Києві, як і попередня, виявилася найтеплішою, адже температура не опустилася нижче +15,1 градуса.

Попереднє рекордне значення +13,6 градуса 1893 року було перевищено на 1,5 градуса.

Як повідомлялося, ніч на середу столиці виявилася найтеплішою за 127 років. Крім того, у середу в Києві випала рекордна кількість опадів - 39 мм, що на 11 мм більше ніж у 1905 році.

Нагадаємо, літо 2020 року в Києві стало другим серед найспекотніших за час спостережень. А цьогорічний вересень у Києві був найтеплішим за 111 років.