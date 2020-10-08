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На Одещині прикордонники виявили підводний човен контрабандистів

Човен був занурений під водою за 30 метрів від берега.

Прикордонники Подільського загону 7 жовтня під час перевірки дна Кучурганського лиману на лінії держкордону з Молдовою в Одеській області виявили підводний човен, який, найімовірніше, сконструювали для потреб контрабандистів.

Фото: ДПСУ

Про це інформує пресслужба ДПСУ.

"Покрита іржею Yellow Submarine кустарного виробництва за формою конструкції нагадує човен. Вона має відсіки, які зачиняються герметично. По периметру "субмарина" обладнана балонами зі стисненим повітрям, за допомогою яких конструкція могла зайняти стабільне положення для переміщення під водою. На "борту" були мішки з піском, аби ще краще  занурюватися під воду", - розповіли у Держприкордонслужбі.

Човен був занурений під водою за 30 метрів від берега.

Фото: ДПСУ

Фото: ДПСУ

У ДПСУ зауважують, що перепливати лиман над водою контрабандисти вже давно не намагаються.

"Ця ділянка кордону обладнана системою оптико-електронного спостереження - а це 10 інтегрованих веж заввишки 40 метрів із сучасним радіолокаційним обладнанням та пристроями відеоспостереження, які дозволяють ефективно контролювати кордон вдень та вночі", - повідомили прикордонники.

Нагадаємо, наприкінці серпня в Раді анонсували посилення відповідальності за контрабанду.

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