"Нафтогаз" повідомив про проблеми з початком опалювального сезону у 50 населених пунктах

Через критичні борги старт опалювального сезону знаходиться під загрозою у 50 населених пунктах України.

Про це повідомила прес-служба Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".

"Нафтогаз" закликає засновників 73 підприємств теплоенергетики, серед яких більшість - місцеві органи самоврядування, вирішити питання боргів перед постачальниками.

"Наразі йдеться про критичну ситуацію з боргами підприємств ТКЕ у 50 населених пунктах. Такими є оперативні дані НАК «Нафтогаз України» про підприємства, які не виконують жодної з вимог для отримання газу в межах спецобов’язків (ПСО). Важливо розуміти, що відновити постачання газу для відповідних підприємств без вирішення проблеми критичних боргів немає юридичної можливості - це заборонено українським законодавством", - йдеться у повідомленні.

НАК нагадав про виконання обов’язкових умов постачання газу, що передбачені постановою Кабінету міністрів від 19 жовтня 2018 року №867.

При цьому, "Нафтогаз" наголошує, що впродовж тижня 11 підприємств теплоенергетики розрахувалися з критичними боргами, що покращило чи повністю виправило проблему в населених пунктах Харків, Дніпро, Кривий ріг, Богуслав, Ірпінь, Чорнобиль, Червоноград, Одеса, Полтава та Кочеток.

"Нафтогаз" надав перелік підприємств-боржників, що мають критичні борги. Також зазначається необхідна мінімальна сума для виплат за кожною з умов. "Компанія завчасно публікує перелік критичних боржників, аби мешканці кожної області могли перевірити, чи входить до нього місцеве (регіональне) підприємство ТКЕ, а засновники таких підприємств, зокрема, місцеві органи самоврядування, могли запобігти розвитку проблеми", - наголосили в НАК.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві регіонального розвитку заявили, що станом на 1 вересня готовність житлового фонду України до опалювального сезону складає 82,8%.

Рішення про початок опалювального сезону ухвалюється місцевими радами. Необхідно, щоб три доби поспіль середньодобова температура трималася нижче або на рівні 8 градусів.