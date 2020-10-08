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На Житомирщині знайшли мертвими трьох військових-контрактників

Під час поверхового огляду тілесних ушкоджень ні в кого не виявлено.

На Житомирщині знайшли мертвими трьох військових-контрактників
Архивне фото

У селі Новоівницькому на Житомирщині в орендованому помешканні знайшли мертвими трьох військовослужбовців.

Про це повідомила поліція області.

"Вранці 8 жовтня надійшло повідомлення про виявлення тіл трьох чоловіків в орендованій квартирі в с. Новоівницькому Андрушівського району. Попередньо, колеги померлих виявили їх за місцем проживання. Під час поверхневого огляду тілесних ушкоджень ні в кого з них виявлено не було", - йдеться в повідомленні.

Установлено, що померлі - військовослужбовці за контрактом, 23-річні уродженці Сумщини і Дніпропетровщини та 21-річний уродженець міста Чернівців.

Поліція встановлює причини та обставини події.

Нагадаємо, у липні в Житомирі знайшли повішеним військового 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ.

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