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Бойовик батальйону "Зоря" отримав 5,5 років за ґратами

Найманця "ЛНР" затримали в серпні на лінії розмежування.

Бойовик батальйону "Зоря" отримав 5,5 років за ґратами
Фото: СБУ

Бойовика терористичної організації "ЛНР", якого правоохоронці затримали в серпні 2020 року під час спроби перетину лінії розмежування з розвідувальною метою, засудили до 5,5 років ув’язнення.

Про це інформує пресцентр СБУ.

Слідчі органів безпеки встановили, що з початком російської збройної агресії в червні 2014 року мешканець Луганська приєднався до лав незаконних збройних формувань і був зарахований до терористичного батальйону "Зоря" на посаду розвідника. Там він здійснював збір розвідданих на спостережних постах бойовиків. Пізніше він перевівся до Первомайська в "15-й батальйон тероборони 2-го армійського корпусу народної міліції ЛН".

Фото: СБУ

Співробітники СБУ встановили, що найманець брав активну участь у боях проти сил АТО/ООС поблизу лінії розмежування, зокрема під Золотим.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Рубіжанський міський суд визнав бойовика винним у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) та ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України. Злочинця засуджено до 5,5 років позбавлення волі.

Сторона захисту має право оскаржити вирок в апеляційному порядку протягом місяця з дня його оголошення.

Досудове розслідування здійснювалося під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

Як повідомляли, диверсанта, який збирався підірвати резервуари з аміаком на Луганщині, відправили за ґрати на 10 років.

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