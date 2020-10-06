Мінфін прогнозує збитковість "Нафтогазу" упродовж 2020-2023 років

Міністерство фінансів України прогнозує збитковість групи "Нафтогаз" упродовж 2020-2023 років.

Про це йдеться в документі Мінфіну "Інформація про фіскальні ризики та їх вплив на показники державного бюджету в 2021 році".

В документі зазначено, що моделювання діяльності групи "Нафтогаз" здійснювалось на підставі прогнозів НАК "Нафтогаз України" щодо обсягів та цін реалізації продукції в 2020 - 2023 роках.

Зокрема, очікують значне зниження обсягів реалізації газу усім категоріям споживачів (на 11,2 млрд куб м, або на 37,6%) та у 2021 році - ще на 1,0 млрд куб м, або на 5,5% у порівнянні з 2020 роком.

Незалежно від розглянутих у моделі сценаріїв, у 2020 - 2023 роках очікується збиткова діяльність групи "Нафтогаз". За базовим сценарієм збиток становитиме 4,285 млрд грн у 2020 році, 7,553 млрд грн - у 2021 році, 5,467 млрд грн - у 2022, 4,434 млрд грн - у 2023.

Також проєктом фінансового плану НАК "Нафтогаз України" на 2020 рік передбачено отримання коштів з держбюджету як компенсації за виконання спеціальних обов’язків у сумі 32,2 млрд гривень.

Нагадаємо, у серпні "Нафтогаз" на 45% підняв ціну на газ для населення за місячним тарифом і на 10% - за річним.