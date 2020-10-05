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Платні камери в СІЗО принесли перший мільйон гривень

Найбільше заробив Київський слідчий ізолятор - 621 507 гривень.

Платні камери в СІЗО принесли перший мільйон гривень
Фото: "Цензор.Нет"

За використання платних камер у слідчих ізоляторах України уже заплатили мільйон гривень.

Про це повідомив у Facebook міністр юстиції України Денис Малюська.

"Я лечу на саміт Україна-ЄС, а Міністерство юстиції України працює, та ще й як! Сьогодні платні камери у слідчих ізоляторах заробили свій перший МІЛЬЙОН гривень!" - написав Малюська.

За його словами, найбільше заробив Київський слідчий ізолятор - 621 507 гривень. Кошти витрачають на ремонт безкоштовних камер.

Нагадаємо, експериментальний проєкт створення платних камер у слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби запустили 22 квітня. Він триватиме до 31 грудня 2021 року, а потім буде прийнято рішення про доцільність законодавчого закріплення таких платних послуг.

Мін'юст також запустив у продаж подарункові сертифікати у платні камери СІЗО.

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