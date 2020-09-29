В українських СІЗО дозволять мати холодильники, а в колоніях - мультиварки

Міністерство юстиції змінило правила внутрішнього розпорядку слідчих ізоляторів і установ виконання покарань.

Про це повідомляється на сайті Мін'юсту.

"Міністерством юстиції України прийнято наказ, яким затверджено зміни до Правил внутрішнього розпорядку слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України та правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань", - йдеться у повідомленні

Зокрема, були переглянуті списки продуктів харчування, предметів першої необхідності, та інших речей, які засуджені можуть отримувати в передачах, купувати і зберігати. У слідчих ізоляторах особам, узятим під варту, та засудженим, які тримаються в камерах, дозволено користуватися холодильниками з загальним об’ємом до 280 літрів, а в установах виконання покарань – мультиварками.

У прогулянкових двориках в'язниць дозволили встановлювати столи для гри в настільний теніс, велотренажери, кардіотренажери, силові тренажери, а в установах для неповнолітніх Мін'юст рекомендує обладнати майданчики для гри у мініфутбол, баскетбол і волейбол.

Медикам, які приходять фіксувати побої і тілесні ушкодження до затриманих або заарештованих, дозволили проносити з собою відеореєстратори, а адвокатам – ноутбуки та планшети.

"З метою фіксації у осіб, узятих під варту, та засуджених тілесних ушкоджень медичним працівникам надано право проносити з собою на територію слідчих ізоляторів та установ виконання покарань портативні відеореєстратори. У слідчих ізоляторах захисникам та адвокатам або іншим фахівцям у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, дозволено проносити портативні комп’ютери та портативні пристрої для друку, необхідні їм для здійснення повноважень, визначених законодавством", – йдеться у повідомленні.

У Мін'юсті зазначили, що нові правила узгоджені з європейськими пенітенціарними правилами і мінімальними стандартними правилами поводження з ув'язненими.

Нагадаємо, 25 вересня міністр юстиції Денис Малюська розповів, що відомство підготувало наказ про лібералізацію умов утримання в українських СІЗО та тюрмах.

"Жінки зможуть мати прикраси з некоштовних матеріалів. «Щасливчики», які потрапили у карцер, зможуть взяти з собою книги... І моє улюблене – зачіска. Довжина волосся у чоловіків може перетворитися з просто «короткої» до ліберальнішої з лімітом довжини у 5 см. Ну і купа інших дрібниць, які для засуджених і ув’знених насправді зовсім не дрібниці", - зазначив Малюська.

Офіційний текст наказу він пообіцяв оприлюднити за кілька днів.

Раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова домовилась з Офісом генерального прокурора про старт пілотного проекту щодо спільного інспектування місць несвободи, зокрема - установ Державної кримінально-виконавчої служби. Перше таке інспектування планується здійснити у південному регіоні України вже наприкінці вересня, а згодом така практика буде поширена на території всієї країни.