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Малюська розповів про лібералізацію умов утримання в СІЗО та тюрмах

Жінкам дозволять мати прикраси, а чоловікам - не стригтися "під нуль".

Малюська розповів про лібералізацію умов утримання в СІЗО та тюрмах
Фото: "Цензор.Нет"

Міністр юстиції Денис Малюська розповів, що відомство підготувало наказ про лібералізацію умов утримання в українських СІЗО та тюрмах.

"Ще одна довгоочікувана новина – ми вдосконалили нормативку щодо СІЗО та установ виконання покарань. І там досить багато нововведень, у тому числі на виконання рішень Європейскього суду з прав людини",- написав він у фейсбуці.

Так, за словами Малюськи, у камерах СІЗО з’вляться холодильники (поки що не за державний кошт), а на прогулянкових двориках - додаткові можливості для заняття спортом, окрім стандартних перекладини та брусів.

Адвокати отримають можливість роботи з ноутбуками та портативними принтерами.

"Жінки зможуть мати прикраси з некоштовних матеріалів. «Щасливчики», які потрапили у карцер, зможуть взяти з собою книги... І моє улюблене – зачіска. Довжина волосся у чоловіків може перетворитися з просто «короткої» до ліберальнішої з лімітом довжини у 5 см. Ну і купа інших дрібниць, які для засуджених і ув’знених насправді зовсім не дрібниці", - зазначив Малюська.

Офіційний текст наказу він пообіцяв оприлюднити за кілька днів.

Нагадаємо, уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова домовилась з Офісом генерального прокурора про старт пілотного проекту щодо спільного інспектування місць несвободи, зокрема - установ Державної кримінально-виконавчої служби. Перше таке інспектування планується здійснити у південному регіоні України вже наприкінці вересня, а згодом така практика буде поширена на території всієї країни.

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