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Мін'юст восени виставить на продаж Львівську виправну колонію

Міністерство готує на продаж три лоти: в Коцюбинському, Одесі та Львові.

Мін'юст восени виставить на продаж Львівську виправну колонію
Фото: facebook/Міністерство юстиції України

Міністерство юстиції восени виставить на продаж Львівську виправну колонію №48. Про це повідомив голова Мін'юсту Денис Малюська.

Всього, за його словами, міністерство готує на продаж три лоти: в Коцюбинському, Одесі та Львові.

Малюська повідомив, що ув'язнених не містять у Львівській виправній колонії №48 з 2018 року, а від багатьох корпусів будівлі залишилися лише несучі конструкції. Проте,  установа знаходиться поблизу центру Львова і займає 10 гектарів. Всього тут понад 40 будівель загальною площею понад 42 тисяч квадратних метрів.

До будівель підключені всі інженерні мережі: електропостачання, водопровід і каналізація. Міністр зазначив, що колонія може бути цікава як для промислової, так і для житлової забудови.

Він уточнив, що майно "буде коштувати недешево".

Нагадаємо, 4 серпня Мін’юст оголосив про старт "великого розпродажу в’язниць".  Першим на електронні торги буде виставлено будівлю державної установи "Ірпінський виправний центр" (№ 132). Другим "лотом" стане "Південна виправна колонія" № 51 в місті Одеса.

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