На Луганщині виник новий осередок займання

На Луганщині увечері 4 вересня виник новий осередок займання. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

“Між с. Лобачеве Новоайдарського району та с. Старий Айдар Станично-Луганського району виникло загорання сухої трави, валежнику та лісового масиву. Станом на 7 год. 5 вересня загрози населеним пунктам немає”, - повідомили в ДСНС.

Рятувальники за допомогою інженерної техніки створили шість мінералізованих смуг, щоб захистити газорозподільний пункт біля Лобачевого.

Крім цього, у Новоайдарському районі продовжують тліти осередки сухої трави та лісових насаджень, які зайнялися 2 вересня. Відкритого вогню немає.

Всього на території області до гасіння пожеж залучили 200 осіб та 53 одиниці техніки.

Нагадаємо, 2 вересня на Донбасі почалися масштабні лісові пожежі. Вогонь охопив близько 15 гектарів лісу. Увечері площа займання складала вже 400 гектарів, з них 100 гектарів – верхова пожежа. Президент Володимир Зеленський зібрав термінову нараду.

До гасіння вогню залучили підрозділи ДСНС, "Укрзалізниці", а також підрозділи Збройних сил. У зв'язку з наближенням вогню до колій тимчасово закрили для руху поїздів перегін Дворічна - Мовчанове на Харківщині.

У штабі ООС повідомили, що під час гасіння пожеж на Луганщині постраждали двоє військових, 3 серпня - один військовий загинув.

Командування ООС вважає, що причиною пожеж у Луганській області є навмисний підпал.