У 2014 році він приєднався до полку бойовиків "Восток" як військовий капелан.

Служба безпеки України встановила особу російського священнослужителя, який допитував українців у полоні терористичної організації "ДНР".

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Священнослужитель відправляв у одному з храмів Донецька. У 2014-му він приєднався до 11-го окремого мотострілецького полку бойовиків "Восток" як військовий капелан і полковий священник. Потім його "підвищили" до помічника командира.

"Співробітники спецслужби встановили, що «служитель церкви» неодноразово брав участь у допитах українських полонених і тортурах, давав вказівки щодо незаконного ув’язнення громадян", - зазначено в повідомленні.

Фото: СБУ

Нагадаємо, у 2016 році СБУ заборонила в'їзд в Україну священникові РПЦ, який служив у бойовиків "ДНР". 34-річний диякон терористів діяв як штатний пропагандист для російських ЗМІ.