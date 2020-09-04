Служба безпеки України встановила особу російського священнослужителя, який допитував українців у полоні терористичної організації "ДНР".
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Священнослужитель відправляв у одному з храмів Донецька. У 2014-му він приєднався до 11-го окремого мотострілецького полку бойовиків "Восток" як військовий капелан і полковий священник. Потім його "підвищили" до помічника командира.
"Співробітники спецслужби встановили, що «служитель церкви» неодноразово брав участь у допитах українських полонених і тортурах, давав вказівки щодо незаконного ув’язнення громадян", - зазначено в повідомленні.
Нагадаємо, у 2016 році СБУ заборонила в'їзд в Україну священникові РПЦ, який служив у бойовиків "ДНР". 34-річний диякон терористів діяв як штатний пропагандист для російських ЗМІ.