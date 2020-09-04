​Сенцов і Балух виступили проти відновлення постачання води в окупований Крим

Колишні політв'язні Кремля наголосили, що проблема води в Криму "поступово ставатиме все більш гострою".

Колишні політв’язні Кремля, кримчани Олег Сенцов і Володимир Балух вважають, що Україна не повинна відновлювати постачання прісної води в окупований Росією Крим, поки та не поверне контроль над півостровом.

Про це вони розповіли "Радіо Свобода".

"Мене цікавить головне питання - щоб ми ні в якому разі не пустили туди воду. Це наш єдиний важіль, аргумент, яким ми ще можемо боротися з окупантами, і з кожним роком цей важіль буде все більш потужним і важливим", - зазначив Сенцов.

За словами українського режисера, проблема води в Криму "поступово ставатиме все більш і більш гострою".

Балух вважає, що "кримчани з українським серцем не допускають і думки, щоб Україна відновила подачу води". Він наголосив, що на півострові раніше "шанобливо ставилися до кожної краплі води".

"Потрібно було пройти багато інстанцій, щоб пробити нову свердловину. Багато свердловин були затампоновані – розвідані, що там є вода, але користуватися нею було заборонено з розуміння балансу", - розповів Балух.

За його словами, у перші роки після анексії півострова російська влада Криму спустошувала підземні запаси і "просто випускала воду в повітря».

Нагадаємо, до 2014 року близько 85% потреб жителів Криму у воді забезпечував Північно-Кримський канал, вода по якому йшла з України. Але після анексії Криму Росією Україна припинила постачання води.

Українська влада неодноразово робила заяви про те, що водопостачання анексованого півострова буде відновлено тільки після його деокупації.

У серпні 2019 року окупаційна влада Криму заявила, що потрібно "почати зондаж" про відновлення роботи Північно-Кримського каналу, тому що в Дніпрі "вода, що йде з території РФ". Постпред президента України в Криму Антон Кориневич у відповідь заявив, що Дніпро по території Криму не протікає.

У лютому 2020-го постпред президента Володимира Зеленського в Криму Антон Кориневич виключив подачу води до Криму до деокупації. Після цього глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що погодився б пустити воду в Крим в обмін на поступки з боку президента Росії Володимира Путіна щодо Донбасу.

У березні Шмигаль виступив за подачу води до Криму "цистернами, каністрами, бутлями", а на початку серпня зазначив, що Україна готова забезпечувати Крим водою в разі гуманітарної катастрофи.