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Одна з лідерів білоруської опозиції Марія Колесникова відповіла на питання "чий Крим?"

"Не коментую те, чого не знаю"

Одна з лідерів білоруської опозиції Марія Колесникова відповіла на питання "чий Крим?"
Фото: EPA/UPG

Член президії Координаційної ради Білорусі по трансферу влади Марія Колесникова заявила, що не може коментувати свою позицію з питання Криму.

Про це вона сказала в ексклюзивному інтерв'ю LB.ua.

"Останні три місяці я зосереджена на повістці, пов'язаної з Білоруссю. Не коментую те, чого не знаю", - зазначила Колесникова.

На уточнююче запитання нашого видання вона озвучила офіційну позицію Республіки Білорусь.

"Думаю, що ви її знаєте. Де-факто Крим - це територія Росії, де-юре - це територія України", - заявила член президії Координаційної ради Білорусі.

Нагадаємо, раніше народна депутатка від "Слуги народу", голова комітету з міжнародної політики і міжпарламентської співпраці Єлизавета Ясько заявила, що комітет схвалив до розгляду один із чотирьох проєктів заяв Верховної Ради щодо виборів у Білорусі.Таким чином Рада розглядатиме "найбільш помірковану" заяву щодо виборів у Білорусі.

Раніше глава МЗС заявив, що Україна припинила всі контакти з Білоруссю.

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