Одна з лідерів білоруської опозиції Марія Колесникова відповіла на питання "чий Крим?"

"Не коментую те, чого не знаю"

Член президії Координаційної ради Білорусі по трансферу влади Марія Колесникова заявила, що не може коментувати свою позицію з питання Криму.

Про це вона сказала в ексклюзивному інтерв'ю LB.ua.

"Останні три місяці я зосереджена на повістці, пов'язаної з Білоруссю. Не коментую те, чого не знаю", - зазначила Колесникова.

На уточнююче запитання нашого видання вона озвучила офіційну позицію Республіки Білорусь.

"Думаю, що ви її знаєте. Де-факто Крим - це територія Росії, де-юре - це територія України", - заявила член президії Координаційної ради Білорусі.

Нагадаємо, раніше народна депутатка від "Слуги народу", голова комітету з міжнародної політики і міжпарламентської співпраці Єлизавета Ясько заявила, що комітет схвалив до розгляду один із чотирьох проєктів заяв Верховної Ради щодо виборів у Білорусі.Таким чином Рада розглядатиме "найбільш помірковану" заяву щодо виборів у Білорусі.

Раніше глава МЗС заявив, що Україна припинила всі контакти з Білоруссю.