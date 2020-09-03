Одна з лідерів білоруської опозиції Марія Колесникова відповіла на питання "чий Крим?"

Член президії Координаційної ради Білорусі по трансферу влади Марія Колесникова заявила, що не може коментувати свою позицію з питання Криму.
Про це вона сказала в ексклюзивному інтерв'ю LB.ua.
"Останні три місяці я зосереджена на повістці, пов'язаної з Білоруссю. Не коментую те, чого не знаю", - зазначила Колесникова.
На уточнююче запитання нашого видання вона озвучила офіційну позицію Республіки Білорусь.
"Думаю, що ви її знаєте. Де-факто Крим - це територія Росії, де-юре - це територія України", - заявила член президії Координаційної ради Білорусі.
Нагадаємо, раніше народна депутатка від "Слуги народу", голова комітету з міжнародної політики і міжпарламентської співпраці Єлизавета Ясько заявила, що комітет схвалив до розгляду один із чотирьох проєктів заяв Верховної Ради щодо виборів у Білорусі.Таким чином Рада розглядатиме "найбільш помірковану" заяву щодо виборів у Білорусі.
Раніше глава МЗС заявив, що Україна припинила всі контакти з Білоруссю.