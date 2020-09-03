Надзвичайний і Повноважний посол України у Франції, президент Інституту Горшеніна Вадим Омельченко офіційно почав виконання дипломатичних обов'язків.

Про це у Facebook повідомило посольство України у Франції.

Зазначається, що сьогодні посол Омельченко вручив директору Департаменту державного протоколу МЗС Франції Філіпу Франку вірчі грамоти. За міжнародною дипломатичною практикою після цієї процедури акредитований представник іноземної держави офіційно може виконувати свої функції в країні перебування.

Фото: facebook.com

Філіп Франк запевнив, що Франція надаватиме всебічне сприяння двостороннім ініціативам для інтенсифікації відносин між двома країнами.

Фото: facebook.com

Фото: facebook.com

Вадим Омельченко народився в 1963 році. Закінчив Національну юридичну академію ім. Ярослава Мудрого. Заслужений юрист України.

Проходив службу в органах внутрішніх справ на посадах оперативного складу.

Двічі працював радником спікерів парламенту України, керував групою радників віце-прем'єр-міністра України з економічних реформ, а також обіймав посаду консультанта парламентського комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією.

Омельченко викладав в Дипломатичній академії при МЗС України, читав лекції в Інституті Міжнародних відносин Київського національного університету імені Т. Шевченка.

З 2006 року - президент Інституту Горшеніна. Виступає з лекціями і доповідями в Ecole Militaire, Національної асамблеї і Сенаті Франції, неодноразово давав інтерв'ю і експертні коментарі про ситуацію в Україні провідним французьким виданням, зокрема Le Monde, La Croix, La Tribune.