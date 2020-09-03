ПАРЄ вимагає від Росії пояснень щодо отруєння Навального

У ПАРЄ хочуть оприлюднення усієї інформації про обставини отруєння політика.

У Парламентській асамблеї Ради Європи закликали Росію негайно пояснити обставини отруєння політика Олексія Навального.

Про це заявили співдоповідачі ПАРЄ з моніторингу РФ Ріа Омен-Руйтен (Нідерланди) та Аксел Шаффер (Німеччина), повідомляє Укрінформ.

"Це дуже тривожні події, які вимагають негайного пояснення з боку російської влади. Ми суворо засуджуємо цей напад та бажаємо Навальному повного одужання", - зазначили делегати Парламентської асамблеї.

В ПАРЄ також закликали Росію негайно оприлюднити всю відому інформацію щодо отруєння опозиціонера та погодитися на проведення міжнародного розслідування.

Нагадаємо, вчора Україна закликала ввести санкції проти Росії через отруєння Навального.

20 серпня Навальний з літака потрапив до реанімації в Омську з попереднім діагнозом "токсичне отруєння". Він не опритомнів і впав у кому. Два дні РФ не давала дозволу на переведення Навального за кордон на лікування, а 22 серпня він був транспортований до Німеччини. Перед цим російські лікарі назвали "основний робочий діагноз" і заявили, що отруєння не було.

Фахівці німецької клініки Charite впевнені, що Навальний був отруєний.

Пізніше лабораторія збройних сил Німеччини встановила, що Навального отруїли бойовою речовиною класу "Новачок".

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков натякнув, що Навального могли отруїти за межами Росії.