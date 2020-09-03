Столтенберг скликає раду НАТО через отруєння Навального

Під час засідання посли країн-членів блоку обговорять наслідки отруєння Навального бойовою речовиною класу "Новачок".

Рада НАТО збереться завтра, 4 вересня, на рівні послів для обговорення ситуації навколо отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального.

Таке рішення ухвалив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Як зазначила у Twitter офіційний представник НАТО Оана Лунгеску, під час засідання посли країн-членів блоку обговорять наслідки отруєння Навального бойовою речовиною класу "Новачок".

"Генсек Йенс Столтенберг завтра о 12:30 поспілкується зі ЗМІ після зустрічі Ради НАТО на рівні послів, (який буде присвячений - ред.) темі атаки за допомогою "Новачка" на Олексія Навального", - написала вона.

📣#NATO Secretary General @jensstoltenberg will address the press after the meeting of the North Atlantic Council at Ambassadorial level on the #Novichok attack on Alexey Navalny tomorrow around 12.30pm.

The event will be live-streamed on NATO website.

➡️https://t.co/K0IWmgc6SZ pic.twitter.com/IcPtxbtddx — Oana Lungescu (@NATOpress) September 3, 2020

Нагадаємо, 20 серпня Навальний з літака потрапив до реанімації в Омську з попереднім діагнозом "токсичне отруєння". Він не опритомнів і впав у кому. Два дні РФ не давала дозволу на переведення Навального за кордон на лікування, а 22 серпня він був транспортований до Німеччини. Перед цим російські лікарі назвали "основний робочий діагноз" і заявили, що отруєння не було.

Фахівці німецької клініки Charite впевнені, що Навальний був отруєний.

Пізніше лабораторія збройних сил Німеччини встановила, що Навального отруїли бойовою речовиною класу "Новачок".