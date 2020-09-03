Рада розглядатиме "найбільш помірковану" заяву щодо виборів у Білорусі

Народні обранці підтвердили, що готові до запровадження санкцій проти "білоруських катів-високопосадовців".

Парламентський комітет зовнішньої політики схвалив до розгляду один із чотирьох проєктів заяв Верховної Ради щодо виборів у Білорусі.

Про це повідомила народна депутатка від "Слуги народу", голова комітету з міжнародної політики і міжпарламентської співпраці Єлизавета Ясько.

"Вчора та сьогодні парламентський комітет зовнішньої політики розглядав чотири проєкти заяв Верховної Ради щодо фальсифікації виборів і народних протестів у Білорусі. В підсумку, наш комітет схвалив найбільш поміркований варіант 3053а", - написала вона у фейсбуці.

Голова парламентського комітету висловила жаль з приводу того, що депутати виявились не готовими заявити про невизнання результатів виборів. Також було відхилено ініціативи Ясько із закликом до уряду і прокуратури про документування порушення прав людини в Білорусі, створення умов для білоруських підприємців, що захочуть перевести свій бізнес до України.

Водночас, за словами голови комітету, народні обранці підтвердили, що готові до запровадження санкцій проти "білоруських катів-високопосадовців".

"...вимагаємо незалежного розслідування порушень прав людини, відкидаємо звинувачення Лукашенки щодо нашої держави", - зазначила нардепка.

Також народні депутати України виступають проти втручання Росії та ОДКБ у білоруські справи. "До речі, аналогічне формулювання з нашої Білоруської декларації, «налякало» низку делегатів ПАРЄ. Сподіваюся, що українські парламентарі виявляться сміливішими", - додала Ясько.

Тепер проєкт заяви має бути заслуханий і проголосований у сесійній залі.

Масові акції протесту охопили Білорусь після президентських виборів, результати яких, на думку демонстрантів, сфальсифіковано. Майже відразу почалися зіткнення з силовиками, під час яких за декілька днів було затримано щонайменше 7 тисяч осіб. Затримання супроводжувалися надмірним застосуванням сили, а затриманих катували в ізоляторах.

За даними ООН, під час акцій протесту четверо людей загинули. Після затримань катувань зазнали щонайменше 450 осіб.

МВС Білорусі раніше повідомило про загибель трьох демонстрантів. Правозахисники заявляли про щонайменше п’ять жертв.

Лукашенко вважає фото постраждалих протестувальників "постановочними кадрами" і залякує білорусів "введенням військ НАТО".

17 серпня депутати Європарламенту заявили, що вважають Олександра Лукашенка персоною нон ґрата.

Литва, Латвія та Естонія оголосили персонами нон ґрата 30 білорусів. Серед них - президент Білорусі Олександр Лукашенко та його син Віктор.