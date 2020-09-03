Проти вибіркових карантинних обмежень виступають Alyona Alyona, Аліна Паш, Андрій Джеджула, Ольга Полякова та інші артисти.

Фото: Lb.ua

Біля будівлі Кабінету міністрів України мітингують представники музичної індустрії. Вони вимагають від уряду скасувати часткову заборону на проведення концертів організаторами, у яких відповідний класифікатор видів економічної діяльності (КВЕД) не є основним.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Під Кабміном зібралися близько 100 людей. Серед них - виконавиці Alyona Alyona і Аліна Паш, шоумен Андрій Джеджула, співачка Ольга Полякова та інші артисти.

Мітингувальники тримають плакати з написами: "Нас не чують", "Карайте винних, а не всіх підряд", "Ми проти дискримінації", "Кабмін, не порушуй конституцію".

Фото: КП Оля Полякова під кабміном

Фото: Lb.ua

Фото: Єгор Шуміхін / Twitter

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Організатори акції заявляють, що вони виступають проти встановлення вибіркових карантинних обмежень та дискримінації організаторів концертів.

"Ми вимагаємо швидкої розробки державної політики, яка врятує музичну індустрію під час повної зупинки! Ми довго терпіли і дотримувалися всіх карантинних обмежень, поважаючи думку і позицію влади. Спочатку ми повністю зупинилися, за що не отримували ніяких компенсацій, потім організовували концерти з дотриманням вимог уряду з розміщення однієї людини на 5 квадратних метрів. Але з останніми діями КМУ у вигляді постанови 720 від 26.08.20 ми вже не можемо миритися", - йдеться в заяві організаторів.

Мітингувальники вимагають від прем'єр-міністра Дениса Шмигаля створити робочу групу за участі представників музичної індустрії, МОЗ, Мінкульту та МВС.

Організатори акції закликають уряд не дискримінувати частину концертних організаторів за ознакою основного класифікатора видів економічної діяльності; не встановлювати державні компенсації за ознакою основного КВЕД; сформувати чіткий план дій виходу з кризи, який буде розроблений за участю представників музичної індустрії, зокрема, за участю членів правління Української музичної профспілки.

Нагадаємо,до листопада в Україні продовжили адаптивний карантин і посилили обмежувальні заходи. Зокрема заборонили роботу нічних клубів, проведення дискотек і концертів.