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Кількість затриманих під час протестів у Білорусі перевищила 6,7 тис. осіб

За минулу добу під час акцій протесту міліція затримала близько 700 осіб.

Кількість затриманих під час протестів у Білорусі перевищила 6,7 тис. осіб
Фото: EPA/UPG

Число затриманих у Білорусі з дня виборів 9 серпня становить понад 6,7 тисячі осіб.

Про це повідомляє пресслужба МВС Білорусі.

Так, лише за минулу добу під час акцій протесту міліція затримала близько 700 осіб.

У МВС зазначили, що "заворушення по країні втратили масовість, проте рівень агресії щодо правоохоронців залишається високим".

Телеграм-канал NEXTA Live повідомляє, що міліція Жабинки, де проходили жорсткі розгони, починає переходити на бік людей.

Раніше в Білорусі затримали велику кількість журналістів. 12 серпня глава МВС країни Юрій Караєв розпорядився не чіпати журналістів, які виконують свою роботу під час антиурядових протестів, крім випадків, коли вони "стають між порушниками і силами правопорядку".

Під час протестів у Білорусі у зв'язку з оголошенням Олександра Лукашенка переможцем президентських виборів побили українського фотокореспондента і затримали дев'ятьох українців. За результатами вжитих посольством заходів наступного дня вони були звільнені.

12 серпня в Мінську затримали українських правозахисників Костянтина Ревуцького та Євгена Васильєва. Проти них порушили карну справу щодо масових заворушеннях у Мінську 10-12 серпня. Їхні білоруські колеги стверджують, що українці участі в акціях протесту не брали.

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