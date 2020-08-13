Уранці 13 серпня люди знову вийшли на вулиці в різних районах Мінська і стали в "ланцюг солідарності". Машини сигналять їм про підтримку, інформують білоруські ЗМІ.

12 серпня в Мінську та інших білоруських містах четвертий день тривали масові акції протесту у зв'язку з оголошенням Олександра Лукашенка переможцем президентських виборів.

Фото: svaboda.org

Про це повідомляє білоруське бюро "Радіо Свобода".

Протести 12 серпня розпочалися в другій половині дня - жінки по всій Білорусі вийшли на вулиці з квітами та сформували "ланцюги солідарності" проти жорстокості силовиків під час розгону протестувальників. Акції відбулися в різних районах Мінська, а також у Гродні, Вітебську, Бресті, Могильові, Бобруйську, Барановичах, Жодіно, Ліді, Вавкавиську, Слуцьку, Маріїні Горці, Мозирі, Жлобині та інших містах.

Фото: TUT.BY

Увечері у Мінську знову були закриті станції метро. Багато магазинів, кафе та інших державних установ зачинилися раніше, ніж зазвичай.

Увечері люди продовжували виходити на вулиці в різних районах Мінська. Вони формували "ланцюги солідарності", просто збиралися і стояли або ходили разом з квітами, кричали "Хай живе Білорусь", співали.

До учасників акцій силовики підтягнули автозаки та мікроавтобуси з ОМОНом, людей розігнали, але вони знову зібралися. В одному з районів люди зупинили рух транспорту на кілька хвилин. Протестувальників затримали, деяких побили, іноді силовики використовували шумові гранати та гумові кулі.

Міністерство внутрішніх справ повідомило про те, що затримало двох 18- та 19-річного жителів Мінська, які виготовляли коктейлі Молотова.

Акції також відбувалися у Гродні, Могильові, Гомелі, Бресті, Вітебську, Борисові, Барановичах, Бобруйську, Ліду, Смолевичах та інших містах.

12 серпня близько 200 медичних працівників поїхали до Медичного університету в Мінську, щоб протестувати проти насильства силовиків.

Фото: svaboda.org

Учасників акції відвідав міністр охорони здоров’я Білорусі Володимир Каранік і запропонував поговорити в актовій залі Медичного університету, але лікарі відмовилися, сказавши: "Поговоріть з нами тут і зараз".

До протестувальників силовики підтягнули автозаки і броньовану техніку.

Фото: svaboda.org

Пізніше Каранік сказав в офіційному коментарі, що йому "сумно бачити, як саме інсценізована подія описується медиками як стихійний протест. Після акції солідарності медики затримали реаніматора лікарні швидкої допомоги.

Увечері стало відомо про другу жертву протестів у Білорусі. 25-річний Олександр Віхор з Гомеля помер у лікарні, де його у неділю доставили з автозаку. За словами матері загиблого, Олександр не брав участі в акції, він пішов до дівчини.

12 серпня в Мінську затримали українських правозахисників Костянтина Ревуцького та Євгена Васильєва. Проти них порушили карну справу щодо масових заворушеннях у Мінську 10-12 серпня. Їхні білоруські колеги стверджують, що українці участі в акціях протесту не брали.

Також у Білорусі, незважаючи на обіцянки міністра внутрішніх справ "не торкатися журналістів", продовжували затримувати працівників ЗМІ. Політичного оглядача Білоруської служби Радіо Свобода Віталія Циганкова і його дружину Ольгу, кореспондентів "Белсату" Любов Луньову та Дмитра Солтана затримали в Мінську. Журналіста "Бобруйського кур'єра" Андрія Шобіна затримали в Бобруйську.

Одразу п’ять ведучих звільнилися з державного телебачення.

Уранці 13 серпня стало відомо, що співробітникові "Белсату" Дмитру Казакевичу, який був затриманий у Вітебську в день виборів 9 серпня, дали 10 діб адміністративного арешту. Фотокореспондента "Народних новин Вітебська" Ігоря Матвєєва відпустили з ІТТ вночі 12 серпня, через три доби після затримання. Проте з'ясувалося, що 10 діб дали його однофамільцеві, у якого ще й однакові ініціали, пише TUT.BY.

У ніч на 13 серпня із СІЗО у Мінську на вулиці Окресцина було звільнено близько 100 протестувальників. Очевидно, це ті, кого затримали в ніч на 10 серпня і пізніше засудили до трьох днів адміністративного арешту.

Фото: svaboda.org

Були повідомлення про звільнення людей у Жодзіні та Гомелі, передає БелаПАН.

Нагадаємо, у Білорусі 9 серпня відбулися президентські вибори. За попередніми офіційними даними, чинний президент Лукашенко набирає близько 80% голосів, його основна суперниця Тихановська - близько 10%.

Після закриття виборчих дільниць у Мінську та понад 20 містах країни на вулицю вийшли десятки тисяч людей. Відбулися сутички з силовиками, які використовували проти протестувальників світлошумові гранати, водомети і гумові кулі.

Лукашенко заявив, що на протести виходять "люди з кримінальним минулим і безробітні", і порадив їм улаштуватися на роботу.

Раніше, коментуючи явку на голосуванні, Лукашенко заявив, що вибори пройшли "як свято". Він також назвав мітингувальників "вівцями, які не знають, що роблять", бо ними керують з-за кордону.

Незважаючи на жорсткі розгони і затримування, масові акції у країні тривають.