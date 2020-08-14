У Мінську й інших містах Білорусі протестувальники знову виходять на вулиці.

Про це повідомляє TUT.by.

У Мінську й інших містах Білорусі шостий день ненасильницьких акцій протесту. Люди виходять на вулиці, щоб сказати своє "ні" знущанням і побоям, яких зазнали затримані правоохоронцями.

Навпроти універмагу "Білорусь" у Мінську в ланцюг солідарності вишикувалися лікарі (у цьому районі розташована 5-та лікарня). Вони тримають у руках плакати "Досить бити наших чоловіків", "Медики проти насильства".

Фото: Скріншот відео

Також далі страйкують працівники підприємств.

Фото: TUT.by Мінський завод імені Козлова

Нагадаємо, голова адміністрації президента Білорусі Наталія Качанова заявила, що Лукашенко доручив розібратися зі всіма фактами затримання мітингувальників під час акцій протесту. За її словами, станом на вечір, 13 серпня, вже відпустили більш ніж тисячу осіб. Багатьох з них із СІЗО доставляли в лікарні через сильні побиття та знущання.

По державному ТБ Білорусі показували побитих і заляканих мітингувальників, які просять пробачення за участь у протестах.

Офіційна кількість затриманих під час протестів у Білорусі станом на 13 серпня перевищила 6,7 тис. осіб. Дві людини загинули. При цьому ООН вважає, що кількість жертв може бути більшою.