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Грибаускайте звернулася до Лукашенка: "Диктатор із закривавленими руками має піти"

"Ви визначили свою долю - у вас немає майбутнього на білоруській землі".

Грибаускайте звернулася до Лукашенка: "Диктатор із закривавленими руками має піти"
Даля Грибаускайте
Фото: EPA/UPG

Колишня президентка Литви Даля Грибаускайте підтримала протести в Білорусі і закликала Олександра Лукашенка подати у відставку

Про це вона написала у Twitter.

"Лукашенко, диктатор із закривавленими руками, - має піти зараз. Ви визначили свою долю - у вас немає майбутнього на білоруській землі", - написала Грибаускайте.

Нагадаємо, президенти Польщі, Латвії, Литви та Естонії закликали Лукашенка організувати "круглий стіл" з питань національного примирення

9 серпня в Білорусі пройшли президентські вибори. Одразу після закриття виборчих дільниць у Мінську та понад 20 містах країни на вулицю вийшли десятки тисяч людей. Відбулися сутички з силовиками, які використовували проти протестувальників світлошумові гранати, водомети і гумові кулі. Незважаючи на жорсткі розгони і затримання, масові акції у країні тривають досі.

Лукашенко, який, за попередніми даними ЦВК, виграв вибори, заявив, що на протести виходять "люди з кримінальним минулим і безробітні", і порадив їм улаштуватися на роботу. Раніше, коментуючи явку на голосуванні, президент заявив, що вибори пройшли "як свято". Він також назвав мітингувальників "вівцями, які не знають, що роблять", бо ними керують з-за кордону.

Станом на сьогодні офіційна кількість затриманих під час протестів у Білорусі перевищила 6,7 тис. осіб.

Тим часом по державному ТБ Білорусі показують побитих і заляканих мітингувальників, які просять пробачення за участь у протестах.

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