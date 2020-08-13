Хроніка протестів у Білорусі. День п'ятий. Текстова онлайн-трансляція

Білоруська влада постійно оголошує про депортацію, а також про тимчасовий арешт не лише білорусів, а й значної кількості іноземних громадян. Серед них є й українці . Разом з тим сам Лукашенко - який не хоче йти на поступки вуличним демонстрантам - заявляє про "гібридні процеси" у країні та про втручання в ситуацію іноземних, у тому числі західних держав. Читайте текстову онлайн-трансляцію на LB.ua. У нас усі найсвіжіші новини з Білорусі.

П'ятий день поспіль у Білорусі тривають протести . Мітингарі виходять на вулиці великих міст, аби показати своє невдоволення результатами президентських виборів, де перемогу вкотре одержав чинний глава держави Олександр Лукашенко . Щодня на вулицях тисячі людей, і щодня влада кидає на них білоруських силовиків. Останні застосовують проти демонстрантів шумові гранати, кийки та гумові кулі. У відповідь - підручні засоби, фаєри та навіть "коктейлі Молотова". На сьогодні вже є двоє загиблих серед протестувальників, десятки поранених (з обох сторін), тисячі затриманих.

12:30. Telegram-канал NEXTA повідомляє, що до страйків долучилися працівники "БелАЗу", весь колектив "Терразиту", а також співробітники "Гродно-Азоту" та Державної філармонії Білорусі. Працівники філармонії співають поблизу входу в неї.

Колектив "БелАЗу" скандує одностайно: "Уходи!" У страйку беруть участь кількасот людей.

Фото: Скрішнот

Фото: Nexta

Фото: Nexta

Також до страйку долучився колектив "Белмедпрепаратів".

12:15. Депутат Європейського парламенту від Польщі Яцек Саріуш-Вольський вказав на необхідність запровадити санкції проти Росії у зв'язку з подіями в Білорусі. За його словами, невдовзі Варшава може запропонувати Євросоюзу запровадити антиросійські заходи. "Якщо нейтралізувати роль російського втручання чи навіть анексії, то, думаю, білоруси самі впораються з будівництвом демократії", - припустив Саріуш-Вольський.

Фото: en.wikipedia.org Польський дипломат Яцек Саріуш-Вольський

Водночас Слідчий комітет Білорусі шукає координаторів мінських протестів. У ньому кажуть, що серед протестувальників є провокатори, і просять усіх, хто таких людей фіксує на фото чи відео, надсилати дані в органи правопорядку.

11:51. МЗС України повідомило, що серед затриманих протестувальників є українка. У відомстві зазначають, що білоруська влада не сповіщає Київ про місце перебування наших затриманих громадян.

11:38. Міністр охорони здоров'я Білорусі Володимир Караник заявив, що протести медиків у Мінську - це "чітко зрежисований захід, який намагаються видати за акцію, що виникла стихійно".

11:22. Число затриманих у Білорусі з дня виборів 9 серпня становить понад 6,7 тисячі осіб.

За даними тамтешнього МВС, лише за минулу добу під час акцій протесту міліція затримала близько 700 осіб.

11:15. За участь в акціях протесту затримали футболіста національної збірної та клубу БАТЕ Антона Сароку. Упродовж 12 серпня футболіст не виходив на зв'язок, сьогодні стало відомо, що його затримали ще 11 серпня. 28-річний Антон Сарока зіграв за збірну Білорусі 15 матчів та забив 7 голів.

Антон Сарока, фото ФК БАТЕ

Страйк влаштували працівники підприємства "Гродножилстрой", пише NEXTA в Telegram.

Фото: NEXTA

10:42. У Мінську біля 1-ї клінічної лікарні утворили ланцюг солідарності. До медиків приєднався посол Франції в Білорусі Дідьє Канесс, повідомляє Белсат.

Фото: Белсат

Фото: Белсат

Фото: Белсат

10:35. Зі самого ранку в Мінську жінки шикуються в ланцюги солідарності. Дівчата з квітами стоять біля метро на Кам'яній горі, на проспекті Дзержинського і в центрі - на проспекті Незалежності - біля кінотеатру «Жовтень». Водночас ведучі провідних білоруських каналів оголошують про своє звільнення. До списку додався комік Андрій Макайонок. Лунають чутки, що з ОНТ (Загальнонаціональне телебачення) звільнився головний журналіст Дмитро Семченко. Не просто журналіст, а начальник президентського пулу. Також на вулиці білоруської столиці почали виходити лікарі першої міської лікарні. Стало відомо про затримання лікаря-реаніматолога Богдана Шильніковського. Він був на акції солідарності медиків.

Зараз на окремих ділянках доріг у Мінську, зокрема на проспекті Дзержинського, водії спеціально блокують проїзд. Поблизу в'язниці в Жодині - десятки людей, з-під варти випускають раніше затриманих. Багато з них - жителі Мінська. Паралельно мінчани збирають підписи задля оскарження результатів виборів.

У ніч на 13 серпня із СІЗО в Мінську на вулиці Окрестіна було звільнено близько 100 протестувальників. Очевидно, це ті, кого затримали в ніч на 10 серпня і пізніше засудили до трьох днів адміністративного арешту. Вже є другий загиблий - 25-річний Олександр Вихор із Гомеля. Він помер у лікарні, куди його в неділю доправили з автозака. За словами матері загиблого, Олександр не брав участі в акції, він пішов до дівчини.

Мітинги тривають у багатьох містах Білорусі. Влада говорить про недопущення виходу ситуації в країні з-під контролю. Вже відомо, що білоруський ОМОН затримав людей, які виготовляли "коктейлі Молотова".