З державних телеканалів Білорусі звільняються журналісти

За вчора і сьогодні звільнилися семеро співробітників.

На тлі новин про масові протести, які проходять по всій Білорусі ось уже більш ніж три дні, білоруські журналісти починають звільнятися з державних телеканалів і радіостанцій.

Про це повідомляє tut.by

Тільки за вчора і сьогодні звільнилися семеро співробітників, серед них - журналісти "Білорусь 1", СТБ, Першого каналу білоруського радіо. Деякі пишуть про свій відхід у соцмережах.

Журналісти і ведучі державних телеканалів звільняються через насильство проти демонстрантів.

Упродовж останніх днів звільнилася ведуча білоруського СТВ (Столичне телебачення) Тетяна Бородкіна і співробітники Першого каналу білоруського радіо Олександр Шустер і Тетяна Філіпченко.

Ведуча ранкового кулінарного шоу Бородкіна написала у фейсбуці, що ні вона, ні її діти більше не зможуть посміхатися з екрана телевізора, повідомляє tut.by.

"Вітаємо країну з «вибором»! Навіть зараз, коли «вибір» уже зроблено, я не боюся, і ви не бійтеся. Не позбавляйте майбутнього наших дітей!" - написала вона в пості.

Про звільнення повідомив ведучий Агентства телевізійних новин Білорусі Сергій Козлович. Він називає рішення самостійним і готовий до пошуків нової роботи.

"Це [телебачення] була дитяча мрія, якій я присвятив десять років. Починаючи з відеомонтажу на ОНТ і закінчуючи прямими ефірами на "Білорусь 1". Робота в кадрі для мене завжди буде кайфом. А ось в студії АТН я вчора [10 серпня] сидів востаннє", - повідомив він.

Також звільнилася ведуча телешоу "Доброго ранку, Білорусь!" на телеканалі "Білорусь 1" Віра Каретникова.

Про відхід з каналу ОНТ (Загальнонаціональне телебачення) повідомили ведучі Євген Перлін та Ольга Богатиревич.

Відеозвернення про своє звільнення записав ведучий відомої в країні військової програми "Арсенал" Володимир Бурко.

Нагадаємо, білоруські силовики жорстко затримали в Мінську двох громадян України, волонтерів благодійної організації "Восток SOS" Костянтина Реуцького та Євгена Васильєва. Реуцький також є журналістом.

Раніше в Білорусі затримали велику кількість журналістів. 12 серпня голова МВС країни Юрій Караєв розпорядився не чіпати журналістів, які виконують свою роботу під час антиурядових протестів, окрім випадків, коли вони "стають між порушниками і силами правопорядку".