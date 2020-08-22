Лукашенко заявив, що через "альтернативного президента" у Білорусь можуть ввести війська НАТО

Олександр Лукашенко заявив, що через "альтернативного президента" у Білорусь введуть війська НАТО. Про це він сказав під час візиту на військовий полігон у Гродно, передає БЕЛТА.

"Ви бачите, що вони вже тягнуть сюди "альтернативного президента", роблять все серйозно, оскільки сипляться заяви західних держав про фінансування, підтримку. Військова підтримка очевидна - переміщення військ НАТО до кордонів. Вони все ведуть до того, щоб затягнути сюди начебто нового президента. Він звертається до західних держав, в цьому випадку НАТО, з ціллю захисту населення. Вони вводять війська - і на Білорусі можна поставити хрест", - заявив він.

Лукашенко доручив міністру оборони вдатися до "найбільш жорстких заходів із захисту територіальної цілісності країни". А також в черговий раз заявив, що протести у Білорусі "йдуть за планом кольорових революцій".

"Оригінальність та особливість ситуації в тому, що підключено зовнішній фактор, що буває не завжди. Зазвичай вони розкручують все зсередини, скидають діючу владу. Але оскільки влада у нас на місці, жорстко пручається, і не тільки пручається, а контролює ситуацію, підключили зовнішній фактор", - висловився Лукашенко.

Нагадаємо, Лукашенко не вперше лякає білорусів військами НАТО. 16 серпня на мітингу у свою підтримку він заявив, що НАТО дислокувало танки і літаки за 15 хвилин від білоруського кордону.

В Альянсі цю інформацію спростували.