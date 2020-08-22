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У США колишнього військового заарештували за підозрою у шпигунстві на користь Росії

Чоловіку загрожує довічне ув’язнення.

У США колишнього військового заарештували за підозрою у шпигунстві на користь Росії
Фото: EPA/UPG

Колишнього військового зі спецпідрозділу спеціального призначення армії США, відомого як "зелені берети", заарештували за підозрою у змові з російською розвідкою. Про це повідомило Міністерство юстиції США.

Йдеться про 45-річного уродженця Міннесоти Пітера Деббінса. 

За версією слідства, з грудня 1996 по січень 2011 року він був у змові з агентами однієї з російських спецслужб, періодично відвідував Росію і зустрічався з агентами розвідки. 

Чоловіка підозрюють у тому, що він передавав росіянам секретні дані про свій підрозділ, а також ідентифікував членів спецназу. На думку американських слідчих, російська сторона мала оцінити, кого із них можна завербувати.

У копії обвинувального висновку зазначено, що матір Пітера Деббінса народилася в СРСР, у 1997-1998 роках він мешкав і працював в Росії. Тоді ж у Челябінську познайомився зі своєю майбутньою дружиною. 

Якщо вину Деббінса доведуть, йому загрожує максимальне покарання - довічне ув’язнення.

Нагадаємо, 15 серпня в Норвегії затримали 50-річного уродженця Індії, норвезького підданого Харшарна Сінгха Татгара. На допиті Татгар заявив, що передавав інформацію російському дипломату і отримував за це гроші. Чоловікові інкримінують скоєння злочину за статтею 124 Кримінального кодексу Норвегії ("Розголошення державної таємниці"). Йому загрожує до 15 років в'язниці.

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