У США колишнього військового заарештували за підозрою у шпигунстві на користь Росії

Колишнього військового зі спецпідрозділу спеціального призначення армії США, відомого як "зелені берети", заарештували за підозрою у змові з російською розвідкою. Про це повідомило Міністерство юстиції США.

Йдеться про 45-річного уродженця Міннесоти Пітера Деббінса.

За версією слідства, з грудня 1996 по січень 2011 року він був у змові з агентами однієї з російських спецслужб, періодично відвідував Росію і зустрічався з агентами розвідки.

Чоловіка підозрюють у тому, що він передавав росіянам секретні дані про свій підрозділ, а також ідентифікував членів спецназу. На думку американських слідчих, російська сторона мала оцінити, кого із них можна завербувати.

У копії обвинувального висновку зазначено, що матір Пітера Деббінса народилася в СРСР, у 1997-1998 роках він мешкав і працював в Росії. Тоді ж у Челябінську познайомився зі своєю майбутньою дружиною.

Якщо вину Деббінса доведуть, йому загрожує максимальне покарання - довічне ув’язнення.

Нагадаємо, 15 серпня в Норвегії затримали 50-річного уродженця Індії, норвезького підданого Харшарна Сінгха Татгара. На допиті Татгар заявив, що передавав інформацію російському дипломату і отримував за це гроші. Чоловікові інкримінують скоєння злочину за статтею 124 Кримінального кодексу Норвегії ("Розголошення державної таємниці"). Йому загрожує до 15 років в'язниці.