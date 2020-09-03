Зеленський доручив уряду спростити процедуру імміграції іноземних айтішників

Президент України Володимир Зеленський постав завдання Кабінету міністрів вдосконалити процедуру отримання іноземними ІТ-фахівцями дозволу на імміграцію в Україну.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента з посиланням на указ глави держави №371/2020.

"Згідно з документом, Кабінет Міністрів із залученням представників державних органів, бізнес-асоціацій, незалежних експертів і народних депутатів України повинен у тримісячний термін розробити та винести на розгляд парламенту законопроєкти, спрямовані на стимулювання здійснення господарської діяльності у сфері інформаційних технологій", - йдеться в повідомленні.

Окрім цього, на законодавчому рівні мають бути визначені тимчасові особливості оподаткування заробітних плат ІТ-фахівців для встановлення ефективного рівня податкового навантаження та сприяння детінізації сфери оплати праці.

Зеленський також доручив уряду вдосконалити порядок здійснення процесуальних дій під час кримінального провадження з метою унеможливлення необґрунтованого втручання у діяльність ІТ-компаній.

Також відповідно до указу президента, Кабмін має забезпечити вдосконалення процедур отримання ІТ-фахівцями, які є іноземцями або особами без громадянства та іммігрують в Україну, дозволу на імміграцію та одержання роботодавцем (ІТ-компанією) дозволу на працю іноземців та осіб без громадянства.

Нагадаємо, у серпні у Мінцифри заявили про готовність забезпечити умови роботи для IT-фахівців з Білорусі.До України можуть іммігрувати 5000 IT-фахівців, а для влаштування на роботу в українську компанію потрібні тільки копія паспорта та фото.