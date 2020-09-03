Кулеба: якщо недружні дії Білорусі продовжуватимуться, ми готові йти на жорсткі кроки

"Білоруське суспільство не сприймає результатів виборів. Не вважає їх справедливими та чесними. Для нас це головний індикатор".

Україна готова йти на жорсткі кроки у разі "недружніх дій Білорусі" і "зростання ризиків".

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив в інтерв’ю журналу "Країна".

"Я викликав посла, аби ретельно проаналізувати перспективи відносин із Білоруссю в новій реальності. Внести конкретні пропозиції керівництву держави, як далі будувати відносини з державою-сусідом у коротко- і середньостроковій перспективі. Не виключаю, що він повернеться до Мінська. Та, якщо недружні дії Білорусі продовжуватимуться і ризики зростатимуть, ми готові йти на жорсткі кроки. Навіть далі, ніж виклик посла на консультації", - сказав голова МЗС.

Кулеба зазначив, що мета такого кроку - політично продемонструвати невдоволення України рішенням Білорусі про передання вагнерівців Росії, а також безпідставними звинуваченнями на адресу Києва у втручанні у внутрішні справи.

Міністр наголосив: Україна приєдналася до заяви Євросоюзу щодо невизнання результатів президентських виборів у Білорусі.

"Білоруське суспільство не сприймає результатів виборів. Не вважає їх справедливими та чесними. Для нас це головний індикатор. По-друге, насильство правоохоронців щодо протестувальників неприпустиме. Третій чинник, який впливає на нашу оцінку подій, – маємо мислити на крок, а краще на два вперед. Куди приведуть події в Білорусі з точки зору нашої безпеки. Насамперед мова про потенційне зміцнення позицій Росії в Білорусі", - вважає очільник українського МЗС.

Раніше народна депутатка від "Слуги народу", голова комітету з міжнародної політики і міжпарламентської співпраці Єлизавета Ясько заявила, що комітет схвалив до розгляду один із чотирьох проєктів заяв Верховної Ради щодо виборів у Білорусі.Таким чином Рада розглядатиме "найбільш помірковану" заяву щодо виборів у Білорусі.

Раніше глава МЗС заявив, що Україна припинила всі контакти з Білоруссю.