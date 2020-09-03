Нардеп Шахов йде у мери Києва

Шахов балотуватиметься від очолюваної ним партії "Наш край".

Народний депутат Сергій Шахов (група "Довіра") балотуватиметься на посаду міського голови Києва.

Про це Шахов написав у фейсбуці.

"Я йду на вибори міського голови Києва. Прийшов час нагадати нинішній київській владі, що Київ – це не лише новобудови-мурашники та корупційні схеми", - написав Сергій Шахов.

Нардеп також уточнив, що балотуватиметься в мери від очолюваної ним партії "Наш край".

Шахову 45 років. Народився у Казахстані. У 1990-1993 роках навчався в ПТУ №21 міста Брянка, де отримав спеціальність кухаря-кондитера. У 2005 році закінчив Університет економіки і права КРОК, де навчався за спеціальністю "правознавство".

У 2011 році отримав диплом магістра Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого. В цьому ж році закінчив навчання в Луганському Богословському Університеті в честь Архістратига Михаїла, де вивчав богослов'я.

У 2012-му освоїв спеціальність "державне управління" в Харківському регіональному інституті державного управління при Президентові України.

Працював на керівних посадах у різних комерційних і юридичних підприємствах, є директором ТОВ "Шахов Сергій Володимирович".

З березня 2006 по жовтень 2010 року - депутат Луганської обласної ради, в 6 скликанні Верховної Ради був помічником на громадських засадах депутата від "Партії регіонів" Віктора Бондаренка.

З грудня 2010 до 2011 року - член виконавчого комітету Стахановської міської ради.

В кінці 2013 року на довиборах був обраний депутатом Стахановської міської ради від Партії українського народу по мажоритарному округу.

У 2014 році балотувався до Верховної Ради як самовисуванець по 106 мажоритарному округу, в 2012 році - по 107-му, також як самовисуванець. У 2012 році очолював неформальне об'єднання кандидатів-мажоритарників Луганської та Донецької областей, відоме під назвою "Команда Шахова».

З 2015 до 2016 року був депутатом Сєвєродонецької міської ради, обраний першим кандидатом від "Нашого Краю".

17 липня 2016 року у проміжних виборах до Верховної Ради був обраний народним депутатом. Пройшов самовисуванцем по одномандатному виборчому округу № 114 (Луганська область).

21 липня 2019 року Сергій Шахов обраний до Верховної Ради України 9 скликання по мажоритарному округу №114 (Луганська область).

З 6 грудня 2019 - член депутатської групи "Довіра". Член Комітету з питань екологічної політики та природокористування.

Нагадаємо, станом на середину серпня найбільшу підтримку виборців має чинний мер столиці Віталій Кличко. На другому-третьому місцях - Андрій Пальчевський і Олександр Попов. Кандидати від "Слуги народу" Ірина Верещук та "Голосу" Сергій Притула у трійку електоральних уподобань киян не ввійшли.