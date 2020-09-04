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Окупанти розблокували рух через КПВВ "Новотроїцьке"

Пропускний пункт "Мар’їнка" залишається повністю заблокованим.

Окупанти 4 вересня відновили рух навпроти КПВВ "Новотроїцьке". Повністю заблокованим з їхнього боку залишається рух у контрольному пункті в’їзду-виїзду "Мар’їнка".

Фото: dpsu.gov.ua

Про це інформує пресслужба Державної прикордонної служби.

Зазначається, що наразі прикордонники в контрольному пункті "Новотроїцьке" забезпечили пропуск на тимчасово окуповану територію України 11 автомобілів і 111 осіб. Водночас російські збройні формування продовжують перешкоджати вільному пересуванню людей у межах дорожнього коридору. Так, станом на 12:00 на контрольовану територію України пройшли лише 4 автомобілі та 20 осіб.

Крім того, цього тижня через КПВВ "Новотроїцьке" на виїзд до тимчасово окупованої території пройшли 10 вантажних автомобілів з гуманітарним вантажем від Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Мешканцям Донбасу міжнародна організація направила продуктові набори, медичне обладнання, матеріали для систем водопостачання. Загальна вага гуманітарного вантажу становила понад 132 тонни.

Фото: dpsu.gov.ua

Нагадаємо, з 1 вересня КПВВ на Донбасі перейшли на осінній графік роботи.

Пропускні операції на пропускних пунктах "Станиця Луганська", "Новотроїцьке" і "Мар’їнка" здійснюються щоденно з 07:00 до 18:30. При цьому з міркувань безпеки в бік тимчасово окупованої території України після 18:00 громадян не пропускають.

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