У 91-річного Філарета діагностували COVID-19

У почесного патріарха Філарета виявлено позитивний результат на коронавірус.
Про це повідомила пресслужба УПЦ КП.
"У Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета під час планового тестування виявлено позитивний результат на COVID-19. Наразі Святійший владика проходить курс лікування у лікарні", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що стан здоров’я 91-річного Філарета задовільний.
Нагадаємо, у березні Філарет назвав одностатеві шлюби однією з причин епідемії коронавірусу. А захворювання, на його думку, є "карою Божою за гріхи".