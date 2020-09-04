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У 91-річного Філарета діагностували COVID-19

Він проходить курс лікування в клініці.

У 91-річного Філарета діагностували COVID-19
Фото: EPA/UPG

У почесного патріарха Філарета виявлено позитивний результат на коронавірус.

Про це повідомила пресслужба УПЦ КП.

"У Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета під час планового тестування виявлено позитивний результат на COVID-19. Наразі Святійший владика проходить курс лікування у лікарні", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що стан здоров’я 91-річного Філарета задовільний.

Нагадаємо, у березні Філарет назвав одностатеві шлюби однією з причин епідемії коронавірусу. А захворювання, на його думку, є "карою Божою за гріхи".

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