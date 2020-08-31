З 1 вересня змінюється режим роботи КПВВ на Донбасі

З осені людей через КПВВ пропускатимуть щоденно з 07:00 до 18:30.

З 1 вересня, відповідно до наказу командувача операції Об’єднаних сил, контрольні пункти в’їзду-виїзду переходять на осінній графік роботи.

Про це повідомила пресслужба Кабінету Міністрів.

"Відтак для пропуску через лінію розмежування залишаються відкритими контрольні пункти в’їзду-виїзду «Станиця Луганська», «Новотроїцьке» і «Мар’їнка». З 1 вересня пропускні операції в них здійснюватимуться щоденно з 07:00 до 18:30, при цьому, з міркувань безпеки, у бік тимчасово окупованої території України після 18:00 громадяни пропускатись не будуть", - йдеться в повідомленні.

У Кабміні також додали, що через блокування окупантами дорожніх коридорів щоденний пропуск здійснюватимуть лише в контрольному пункті «Станиця Луганська». Рух дорожнім коридором у межах КПВВ «Новотроїцьке» окупанти дозволяють двічі на тиждень, а переміщення через лінію розмежування в КПВВ «Мар’їнка» російські збройні формування заблокували повністю.

Також на період карантину іноземцям і особам без громадянства заборонили перетинати лінію розмежування без наявного поліса (свідоцтва, сертифіката) страхування, що покриває витрати, пов’язані з лікуванням COVID-19, і діє на строк перебування в Україні.

Крім того, громадяни, які прямують з тимчасово окупованої території України, будуть проходити безконтактний температурний скринінг тіла та опитування на предмет контактування з хворими на COVID-19.

Нагадаємо, 27 червня в "сірій зоні" між КПВВ застрягли понад 30 осіб. Їх відмовилися пропускати терористи. Напередодні понад сорок осіб через неможливість установити мобільний додаток "Дій вдома" для проходження самоізоляції вимушено перебували на КПВВ "Новотроїцьке".