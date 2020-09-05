Фото: zp.npu.gov.ua

Біля Коломиї ВАЗ зіткнувся з фурою, яка зупинилась на зустрічній смузі. Внаслідок ДТП загинули четверо людей. Про це повідомили в обласній поліції.

Аварія сталася у ніч на 5 вересня на автодорозі Н-10 сполученням "Стрий-Івано-Франківськ-Чернівці-Мамалига".

"Водій автомобіля марки "ВАЗ 2102" рухався в сторону Івано-Франківська, а водій "МАН" - в напрямку Чернівців, але здійснив зупинку на зустрічній смузі руху для надання допомоги іншому водію автомобіля "МАН", в якого виникла поломка", - йдеться у повідомленні.

Фото: zp.npu.gov.ua

Внаслідок лобового зіткнення чотири людини із легковика загинули на місці події. Їх вік і місце проживання встановлюються.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 286 (порушення правил дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Фото: zp.npu.gov.ua

Нагадаємо, вантажівка в’їхала у припаркований автомобіль поліції на трасі Київ - Одеса.