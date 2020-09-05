З початку доби обстрілів на Донбасі не зафіксовано, - штаб

З початку доби в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі обстрілів з боку проросійських бойовиків не зафіксовано.

Про це повідомляє штаб ООС у фейсбуці.

"Від початку поточної доби, 5 вересня, у смугах відповідальності наших бригад обстрілів з боку противника не зафіксовано. Режим тиші зберігається повною мірою. Втім, захисники України не втрачають пильності та готові миттєво реагувати на будь-які дії противника", - йдетсья у вечірньому зведенні.

Також повідомляється, що військовослужбовці разом із представниками ДСНС та особовим складом інших підрозділів продовжують локалізовувати пожежі на території Луганської та Донецької областей. Уже ліквідовано пожежу поблизу Верхньоторецького, локалізовано – біля Старомихайлівки та Новгородського. У районах населених пунктів Трьохізбенка, Лобачеве, Лопаскине, Красногорівка, Гладосове, Валуйське боротьба з вогняною стихією ще триває.

До гасіннявоогню залучено понад 300 чоловік особового складу та 68 одиниць інженерної та автомобільної техніки.

"Об’єднані сили повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції на території Луганської та Донецької областей", - запевнили у штабі.

Нагадаємо, минулої доби, 4 вересня, проросійські бойовики один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі - вони відкривали вогонь з автоматів біля Авдіївки.