Тернопільських фіскалів підозрюють у привласненні 60 тонн контрафактного алкоголю

Вісім посадовців Державної фіскальної служби Тернопільщини підозрюють у привласненні 60 тонн контрафактного алкоголю, вилученого в рамках кримінальних проваджень. Про це повідомили в МВС.

Серед підозрюваних керівник управління, начальники та заступники відділів, слідчий та інспектор.

"Підозрювані, зловживаючи службовим становищем, всупереч судовому рішенню про передачу на технологічну переробку вилучених в межах кримінальних проваджень фальсифікованих алкогольних напоїв та спирту спеціалізованому Держпідприємству, передали 60 тонн продукції на знищення приватному підприємству", - йдеться у повідомленні.

Згідно з висновком економічної експертизи за технологічну переробку державний бюджет не доотримав понад 120 тисяч гривень

Посадовцям повідомили про підозру за ч.3 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч.2 ст.28 (Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) та ч.2 ст.382 (Невиконання судового рішення) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, один з керівників податкової міліції Тернопільщини попався на хабарі в 1 млн гривень. Чиновник разом із підлеглим вимагали гроші за пом’якшення покарання підприємцю за несплату податків.