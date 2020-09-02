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Кабмін пропонує ввести право на дострокове звільнення для довічників після відсидки 25 років

За часів незалежності України на волю вишли восьмеро довічників, до яких було застосовано помилування.

Кабмін пропонує ввести право на дострокове звільнення для довічників після відсидки 25 років
Фото: verge.zp.ua

Кабінет міністрів України пропонує ввести право на дострокове звільнення для засуджених до довічного ув'язнення після того, як вони відбудуть покарання у вигляді позбавлення волі впродовж 25 років.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

Він зазначив, що за часів незалежності України на волю вишли восьмеро довічників. Кожен з них, відповідно, відбув 20, 15, 1,4, 19, 15, 9, 22 та 27 років ув’язнення перед тим, як до них було застосовано помилування, і вони вийшли на волю.

Європейський суд з прав людини констатував, що існуючий механізм помилування не відповідає Європейській конвенції, і механізм звільнення довічників повинен бути чіткішим та прозорішим.

"Тож ми запропонували, що звернення про зміну покарання можна подавати після відбуття 10 років ув’язнення. Також має бути підготовлений аргументований план реінтеграції ув’язненого у суспільство. Крім того, суд матиме право замінити довічне позбавлення волі на строкове позбавлення волі від 15 до 20 років (тобто мінімальний строк ув’язнення довічника буде 25 років: мінімум 10 років до звернення до суду а потім додатково від 15 до 20 років ув’знення). Сподіваємось на оперативну підтримку законопроектів колегами з Верховної Ради", - зазначив голова Мін'юсту.

Нагадаємо, у травні комітет Ради підтримав амністію ув'язнених через коронавірус.

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