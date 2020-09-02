У четвер у Києві до +28, без опадів

Дощитиме тільки на заході країни.

У четвер, 3 вересня, в Києві невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +18...+20 градусів, удень +26... +28 градусів.

Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно, дощ, місцями сильний дощ, гроза, місцями град, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+14 градусів, удень +20...+24 градуси.

На півночі України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+19 градусів, удень +28...+30 градусів.

У центрі України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +вночі +17...+19 градусів, удень +32...+34 градуси.

На сході України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+19 градусів, удень +33...+35 градусів.

На півдні України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +18...+21, удень +32...+35 градусів.

У Криму невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +19...+21 градус, удень +30...+32 градуси.