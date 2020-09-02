Невідомі напали на нардепа Полякова

Уночі 2 вересня в Києві невідомі побили виключеного із фракції "Слуга народу" народного депутата Антона Полякова. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Дії невідомого кваліфіковано за ст. 125 Кримінального кодексу України - умисне легке тілесне пошкодження. Згідно з повідомленням пресслужби столичної поліції, повідомлення від лікаря про надання медичної допомоги народному депутату України надійшло вранці 2 вересня.

"Зі слів потерпілого встановлено, що о 4:30 біля одного з будинків на вул. Богдана Хмельницького під час конфлікту невідомий завдав йому тілесні ушкодження. Задля надання медичної допомоги депутат самостійно звернувся до травмпункту", - інформують правоохоронці.

Зібрані відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Відділом дізнання Шевченківського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Проводяться розшукові заходи задля встановлення та затримання причетних осіб до цього кримінального правопорушення.

OBOZREVATEL з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах повідомляє, що двоє невідомих побили Полякова, після чого поїхали на автомобілі Toyota. Поліція оголосила в місті операцію "Перехоплення", щоб затримати зловмисників. Зазначається, що медики надали потерпілому нардепу допомогу на місці і не госпіталізували.

Згідно з даними електронної реєстраціії, Поляков уранці прийшов на пленарне засідання Ради.

Нагадаємо, 15 листопада 2019 року фракція "Слуги народу" вирішила виключити зі свого складу депутатів Анну Скороход та Антона Полякова. Нардепи офіційно покинули фракцію 3 грудня.

Раніше нардеп Поляков стверджував, що інший депутат нібито "замовив" його кримінальному авторитету. Він також звинувачував нового лідера президентської політсили Олександра Корнієнка в продажу місць на округах.