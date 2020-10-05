Національний банк України з 7 жовтня вводить в обіг пам’ятну монету "Амет-Хан Султан".

Монета номіналом 2 гривні вийде в обіг тиражем 30 тисяч штук, повідомляє пресслужба НБУ.

"Пам’ятна монета присвячена 100-річчю від дня народження одного з найвідоміших військових льотчиків-асів часів Другої світової війни, випробувачу, двічі Героя Радянського Союзу, національного героя кримськотатарського народу Амета-Хана Султана", - сказано в повідомленні.

На аверсі монети зображено літак часів Другої світової війни, обрис збитого ворожого літака, малий Державний герб України, напис "Україна", рік карбування та номінал.

На реверсі - напис "Амет-Хан Султан", роки життя льотчика, портрет Амета-Хана Султана та символічне зображення приладу літака.

Амет-Хан Султан під час Другої світової війни здійснив 603 бойові вильоти, особисто збив 30 (один із застосуванням повітряного тарана) і в складі групи - 19 літаків ворога. Від 1946 року – льотчик-випробувач, на рахунку якого тестування понад 100 типів літаків.