Наглядова рада Ощадбанку призначила нового голову правління

Сергій Наумов переміг у конкурсі ще в червні.

Наглядова рада Ощадбанку прийняла рішення про призначення головою правління Сергія Наумова.

Про це 5 жовтня повідомляє пресслужба банку.

"2 жовтня наглядова рада Ощадного банку на своєму засіданні ухвалила два рішення: про припинення з 2 листопада 2020 року повноважень діючого голови правління Андрія Пишного та про призначення з 3 листопада 2020 року на цю посаду Сергія Наумова. Таким чином завершено імплементацію результатів відкритого конкурсу на посаду керівника Ощадбанку, який відбувся раніше цього року", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що починаючи з дати ухвалення рішення розпочинається реалізація плану передачі управління новому керівнику Ощадбанку, яка триватиме 30 днів. "Мета цього процесу - збереження керованості фінансовим інститутом із поступовою передачею повноважень новому голові правління", - повідомляють у банку.

В Ощадбанку запевняють, що процес зміни голови правління жодним чином не позначиться на роботі фінансової установи.

22 вересня Національний банк України погодив кандидатуру голови правління "Піреус Банку МКБ" Сергія Наумова на посаду голови правління державного Ощадбанку.

Сергій Наумов має вищу технічну та економічну освіту, а також у 2005 році отримав ступінь MBA в Kassel International Management School (Німеччина). Загальний стаж роботи Сергія Наумова в банківській сфері становить 25 років. Він обіймав керівні посади у провідних банках України, зокрема Райффайзенбанку, УкрСиббанку, Правекс банку, Піреус банку. В останніх трьох банках Сергій Наумов працював на посаді голови правління загалом понад 10 років.

Нагадаємо, про те, що Наумов переміг у конкурсі, у червні повідомило профільне видання FinClub. Заслуховували трьох кандидатів. За словами джерела, перед голосуванням п'ять незалежних членів наглядової ради отримали анонімні листи з пропозицією проголосувати за заступника голови "Укргазбанку" Геннадія Хелемського за винагороду, про що вони повідомили службу безпеки банку.

З 26 березня 2014 року Ощадбанком керував Андрій Пишний. Він вважається соратником Арсенія Яценюка, який на момент призначення Пишного був прем'єр-міністром України.

У серпні 2019 року стало відомо, що наглядова рада Ощадбанку вирішила продовжити контракт з Пишним на п'ять років. Це призвело до конфлікту з Національним банком, який звинуватив наглядову раду в порушенні вимог закону "Про банки і банківську діяльність".

Після продовження контракту з Пишним Нацбанк вирішив відмовити в узгодженні п'ятьом членам наглядової ради, в тому числі колишньому голові представництва ЄБРР в Україні Шевки Аджунеру. Було призначено новий склад наглядової ради Ощадбанку на чолі з Байбою Апіном.

У березні 2020 року було призначено конкурс на посаду голови правління Ощадбанку, але його незабаром скасували з формулюванням "у зв'язку із зовнішніми непередбаченими обставинами".

Згодом оголосили повторний конкурс, на який Пишний уже не подавався.