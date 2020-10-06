В Раді НБУ пояснили, чому оголосили недовіру Рожковій та Сологубу (оновлено)

В Раді Національного банку України пояснили, що першим заступникам голови НБУ Катерині Рожковій та Дмитру Сологубу висловили недовіру через їх публічні виступи.

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на члена Ради НБУ Василя Горбаля.

"Рішення про висловлення недовіри Катерині Рожковій було прийнято майже одноголосно. Ті, хто утримались, мали зауваження тільки до формулювань", - заявив Горбаль.

За його словами, рішення Ради НБУ є бездоганним з точки зору юридичних ризиків.

"Таке рішення було пов’язано з нещодавніми публічними виступами Сологуба і Рожкової. Треба розуміти, що банк - це перш за все довіра. А останні інтерв’ю Сологуба і Рожкової були дуже неоднозначно сприйняті як експертним середовищем, так і міжнародними партнерами", - додав Горбаль.

Оновлено. 11:24 Катерина Рожкова заявила у Facebook, що причиною висловлення недовіри стали коментарі виданню KyivPost.

"Справа у тому, що ми надали коментарі виданню KyivPost для публікації про Національний банк. Лінк на матеріал залишу нижче. Але повірте, нічого крамольного, що б йшло у розріз з "генеральною лінією партії" не озвучувалося. Ми казали, що незалежність НБУ - це про колегіальність. Що новій команді треба трохи часу, щоб спрацюватися. І все у такому дусі. Не вірите, що у 2020 році можуть оголошувати догану за спілкування з засобами масової інформації?! Я теж до кінця не вірила, що цензура дійшла до стін Національного банку", - написала Рожкова.

Перша заступниця голови НБУ також заявила про погрози на свою адресу та зазначила, що таке рішення є тривожним для незалежності Нацбанку.

Оновлено. 12:34 Дмитро Сологуб також прокоментував висловлення недовіри Радою НБУ.

"Прозорість є однією з п’яти цінностей НБУ України. Саме за це ми отримали престижну нагороду у 2019 році. Тому виглядає дико отримати догану за професійні та неупереджені комунікації навіть якщо інтерв’ю Interfax та коментар KyivPost не сподобались багатьом у владних кабінетах", - написав Сологуб.

Відповідно до Кодексу Законів про працю дві догани поспіль можуть бути причиною звільнення. За пунктом 3 статті 40 КЗпП догана є передумовою звільнення.

Нагадаємо, на початку жовтня Рада НБУ оголосила недовіру заступникам глави Нацбанку Рожковій і Сологубу. Їм також оголошено догани.

Після звільнення Якова Смолія і до призначення на його місце Кирила Шевченка Рожкова виконувала обов’язки глави Нацбанку.

1 липня Яків Смолій оголосив, що подав президентові заяву про звільнення за власним бажанням через систематичний політичний тиск. Він зазначив, що своєю відставкою хоче застерегти від подальших спроб підірвати інституційні основи центрального банку в Україні.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що відставка голови Національного банку Якова Смолія зірвала Україні "угоду десятиліття" у вигляді розміщення єврооблігацій.

За інформацією шеф-редактора LB.ua Соні Кошкіної, на відставці Смолія наполягав президент Володимир Зеленський.

Рожкова разом з ексголовою НБУ Валерією Гонтаревою брала активну участь у націоналізації ПриватБанку у2016 році, який з метою порятунку від краху був докапіталізований на155 млрд грн. Рожкову неодноразово і безуспішно намагалися відсторонити від виконання її обов’язків через суди.