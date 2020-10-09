У місті Прилуки на Чернігівщині дев'ятеро місцевих жителів утворили фейковий орган місцевого самоврядування - "міську раду".

Про це повідомила Служба безпеки України.

"За попередніми даними слідства, учасники групи, до якої входило дев'ятеро місцевих жителів, намагалися створити у місті так званий «альтернативний» орган місцевого самоврядування. Для «легалізації» незаконної структури фігуранти розробили підроблені документи, у тому числі статут «міськради»", - йдеться у повідомленні.

Організатори групи створили сторінку в соціальній мережі, де розміщували інформацію із закликами громадян приєднуватися до них. Також вони обіцяли "розформувати" місцеві органи державної влади і місцевого самоврядування на території міста. Для цього вони поширили інформацію про створення так званої "ліквідаційної комісії".

Під час обшуків у фігурантів виявили оргтехніку, підроблені статутні документи, бланки, посвідчення, печатки, штампи та інші предмети, які підтверджують протиправну діяльність. Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 109 (дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади).

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до діяльності угруповання. Також вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру та обрання їм міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, у липні СБУ викрила трьох сепаратистів, які агітували за "Запорізьку народну республіку".