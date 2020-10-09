У місті Прилуки на Чернігівщині дев'ятеро місцевих жителів утворили фейковий орган місцевого самоврядування - "міську раду".
Про це повідомила Служба безпеки України.
"За попередніми даними слідства, учасники групи, до якої входило дев'ятеро місцевих жителів, намагалися створити у місті так званий «альтернативний» орган місцевого самоврядування. Для «легалізації» незаконної структури фігуранти розробили підроблені документи, у тому числі статут «міськради»", - йдеться у повідомленні.
Організатори групи створили сторінку в соціальній мережі, де розміщували інформацію із закликами громадян приєднуватися до них. Також вони обіцяли "розформувати" місцеві органи державної влади і місцевого самоврядування на території міста. Для цього вони поширили інформацію про створення так званої "ліквідаційної комісії".
Під час обшуків у фігурантів виявили оргтехніку, підроблені статутні документи, бланки, посвідчення, печатки, штампи та інші предмети, які підтверджують протиправну діяльність. Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 109 (дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади).
Правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до діяльності угруповання. Також вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру та обрання їм міри запобіжного заходу.
Нагадаємо, у липні СБУ викрила трьох сепаратистів, які агітували за "Запорізьку народну республіку".